زيلينسكي: روسيا لجأت إلى الرعب النووي.. وإذا حدث إنفجار فستكون نهاية أوروبا
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن فرض منطقة حظر جوي هو الضامن الوحيد لمنع روسيا من قصف البنى التحتية النووية.
وأشار الرئيس الأوكراني، خلال كلمة له اليوم الجمعة، أن روسيا تستهدف عمدا البنية التحتية الأوكرانية والمناطق السكنية.
وأضاف زيلينسكي قائلا: عشنا ليلة كادت توقف تاريخ أوروبا وأوكرانيا، مشيرا إلى أن استهداف روسيا للمحطة النووية كان مقصودا وهو “إرهاب منظم” حسب وصفه. كما أعلن عن مقتل 9200 جندي روسي منذ بداية الحرب على أوكرانيا.
وكشف زيلينسكي في ذات السياق، أن موسكو تسعى لتكرار كارثة تشرنوبيل بقصفها محطة زابوريجيا النووية، كما أن روسيا لجأت إلى الرعب النووي بقصفها محطة زابوريجيا.
من جهته دعا الرئيس الأوكراني زيلينسكي، “يجب وقف الجيش الروسي فورا.. وإذا حدث أي انفجار نووي فستكون نهاية أوروبا.
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زيلينسكي يتوعد الروس.. لن تحصلوا على سلام ولا طعام هنا
قدم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي صبيحة اليوم الخميس، تقييما متفائلا للحرب ودعا الأوكرانيين إلى مواصلة المقاومة.
وحسب موقع سكاي نيوز، فقد قال زيلينسكي مخاطبا الأمة في تسجيل مصور نشر صباح الخميس، “نحن شعب دمر مخططات العدو خلال أسبوع. لن يحصلوا على سلام ولا طعام هنا. لن يكون لديهم هنا لحظة هدوء واحدة”. و لم يعلق زيلينسكي على ما إذا كان الروس استولوا على عدة مدن، منها خيرسون.
وقال زيلينسكي: “إذا ذهبوا “القوات الروسية” إلى مكان ما، فسيكون هذا بشكل مؤقت فقط. وسوف نطردهم”.
كما أضاف زيلنسكي، أن القتال يؤثر سلبا على معنويات الجنود الروس، الذين يقتحمون متاجر البقالة ويحاولون العثور على شيء يأكلونه”. وتابع: “هؤلاء ليسوا محاربي قوة عظمى. هؤلاء أطفال لا يستطيعون التمييز يتم استغلالهم”. مضيفا أن عدد القتلى الروس وصل إلى نحو تسعة آلاف.
وأردف قائلا: “أوكرانيا لا ترغب في أن تغطى شوارعها بجثث الجنود. إذهبوا إلى دياركم”.