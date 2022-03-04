زيلينسكي: روسيا لجأت إلى الرعب النووي.. وإذا حدث إنفجار فستكون نهاية أوروبا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن فرض منطقة حظر جوي هو الضامن الوحيد لمنع روسيا من قصف البنى التحتية النووية.

وأشار الرئيس الأوكراني، خلال كلمة له اليوم الجمعة، أن روسيا تستهدف عمدا البنية التحتية الأوكرانية والمناطق السكنية.

وأضاف زيلينسكي قائلا: عشنا ليلة كادت توقف تاريخ أوروبا وأوكرانيا، مشيرا إلى أن استهداف روسيا للمحطة النووية كان مقصودا وهو “إرهاب منظم” حسب وصفه. كما أعلن عن مقتل 9200 جندي روسي منذ بداية الحرب على أوكرانيا.

وكشف زيلينسكي في ذات السياق، أن موسكو تسعى لتكرار كارثة تشرنوبيل بقصفها محطة زابوريجيا النووية، كما أن روسيا لجأت إلى الرعب النووي بقصفها محطة زابوريجيا.

من جهته دعا الرئيس الأوكراني زيلينسكي، “يجب وقف الجيش الروسي فورا.. وإذا حدث أي انفجار نووي فستكون نهاية أوروبا.

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