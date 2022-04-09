زيلينسكي: مستعدون للمفاوضات لإنهاء الحرب مع روسيا

أكد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، أن بلاده لا تزال مستعدة لاستئناف المفاوضات مع روسيا، بعد توقفها إثر أحداث بوتشا.

وأضاف زيلينسكي في مؤتمر صحفي، في كييف: “نحن مستعدون للقتال والبحث بشكل مواز لإنهاء الحرب من خلال الدبلوماسية”.

وكان الرئيس الأوكراني، قد قال في وقت سابق إنه من الصعب التفاوض مع روسيا بعد الفظائع التي اتهم الأخيرة بارتكابها في بلدة بوتشا قرب كييف.

كما أوضح زيلينسكي في مقابلة نشرت على الموقع الإلكتروني لصحيفة بيلد: ليس أمام أوكرانيا خيار آخر سوى الجلوس إلى طاولة المفاوضات لإنهاء الحرب.

يأتي هذا في الوقت الذي دخلت فيه العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها الـ 45 بمزيد من القتلى والجرحى من الطرفين.

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