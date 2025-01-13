زيلينسكي يقترح إرسال رجال إطفاء أوكرانيين لمساعدة أمريكا على إخماد الحرائق

اقترح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الأحد، إرسال رجال إطفاء أوكرانيين إلى كاليفورنيا في الولايات المتحدة. حيث تجتاح الحرائق منطقة لوس أنجلوس الحضرية.

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه أصدر تعليماته لوزير داخليته “بالاستعداد. للمشاركة المحتملة لرجال الإنقاذ لدينا في مكافحة الحرائق في كاليفورنيا”.

وقال في مقطع فيديو نشر على موقع X: “الوضع هناك صعب للغاية. ويمكن للأوكرانيين مساعدة الأميركيين في إنقاذ الأرواح”. مضيفًا أن هذه المساعدات “قيد التنسيق” وأن “150 رجل إطفاء مستعدون بالفعل”.

حصيلة الحرائق تتزايد يوما بعد يوم

وتواصل مدينة لوس أنجلوس، ثاني أكبر مدينة من حيث عدد السكان في الولايات المتحدة. والتي تحاصرها النيران منذ الثلاثاء 7 جانفي، إحصاء قتلاها. حيث ارتفع عدد القتلى مساء الأحد إلى 24 قتيلاً، وفقاً لقسم الطب الشرعي في مقاطعة لوس أنجلوس.

ولا تزال المدينة تكافح النيران، مع استمرار انتشار رقعتها. في حين من المتوقع هبوب رياح أكثر عنفًا يوم غد الثلاثاء.

وفي بعض الأحيان كان يتعين على رجال الإطفاء التعامل مع صنابير المياه الفارغة أو الضغط المنخفض.

وأشار زعيمهم يوم الجمعة الماضي إلى عدم كفاية الميزانية التي خصصتها البلدية لرجال الإطفاء.