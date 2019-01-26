“زيماموش” لن يغادر إتحاد العاصمة

سيُواصل الدولي الجزائري، محمد لمين زيماموش، مشواره مع ناديه “إتحاد العاصمة”، لنهاية الموسم الجاري على أقل تقدير، وفقا لمصادر “النهار”.

وتراجع الحارس السابق لـ”الخضر”، عن فكرة تغيير الأجواء، رغم تلقيه عرضا رسميا للتوقيع مع أحد الفرق السعودية، خلال الميركاتو الشتوي.

وقرّر إبن “ميلة”، مواصلة المشوار مع أبناء “سوسطارة”، خاصة وأن إدارة الأخيرة تماطلت في الرد على العرض الواصل من المملكة.

ويُعاني “زيما” من تراجع رهيب في مُستواه في الأسابيع القليلة الماضية، جعله في خانة المغضوب عليهم لدى أنصار الفريق العاصمي.