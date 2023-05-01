زيماموش: “هدفنا بلوغ النهائي والتتويج بكأس الكاف”

أكد حارس مرمى اتحاد العاصمة، لامين زيماموش، عزمه رفقة فريقه على بلوغ الدور النهائي لكأس الكاف والتتويج بهذا اللقب.

وصرح زيماموش لتلفزيون “النهار”: “فريق اتحاد العاصمة قام بما يجب عليه من أجل التأهل للدور النصف نهائي”.

كما أضاف حارس الاتحاد: “هدفنا بلوغ الدور النهائي لهذه المنافسة الإفريقية، والتتويج بكأس الكاف”.

وأردف: “اللاعبون واعون بالمسؤولية التي تنتظرهم، ونتمنى تحقيق مبتغى فريق اتحاد العاصمة هذا الموسم”.

وأضاف زيماموش: “أساك ميموزا سيكون منافس قوي لاتحاد العاصمة في الدور المقبل، وسنعمل على تحقيق نتيجة ايجابية في مباراة الذهاب”.

وتابع لامين زيماموش: “أنصارنا ينتظرون بشوق هذا اللقب، ونطمح لاسعادهم واسعاد كل الجمهور الجزائري هذا الموسم”.