زيماموش: “هدفنا بلوغ النهائي والتتويج بكأس الكاف”
بقلم كريم تيغرمت
أكد حارس مرمى اتحاد العاصمة، لامين زيماموش، عزمه رفقة فريقه على بلوغ الدور النهائي لكأس الكاف والتتويج بهذا اللقب.
وصرح زيماموش لتلفزيون “النهار”: “فريق اتحاد العاصمة قام بما يجب عليه من أجل التأهل للدور النصف نهائي”.
كما أضاف حارس الاتحاد: “هدفنا بلوغ الدور النهائي لهذه المنافسة الإفريقية، والتتويج بكأس الكاف”.
وأردف: “اللاعبون واعون بالمسؤولية التي تنتظرهم، ونتمنى تحقيق مبتغى فريق اتحاد العاصمة هذا الموسم”.
وأضاف زيماموش: “أساك ميموزا سيكون منافس قوي لاتحاد العاصمة في الدور المقبل، وسنعمل على تحقيق نتيجة ايجابية في مباراة الذهاب”.
وتابع لامين زيماموش: “أنصارنا ينتظرون بشوق هذا اللقب، ونطمح لاسعادهم واسعاد كل الجمهور الجزائري هذا الموسم”.
رابط دائم : https://nhar.tv/RSoza