زيماموش يقترب من “أُحد”

يسعى نادي “أُحد” لخطف الدولي الجزائري، محمد لمين زيماموش مُباشرة بعد إفتتاح سوق التحويلات الصيفي، لخلافة مُواطنه، عز الدين دوخة.

وأشارت جريدة “الرياضية” السعودية بأن مُسيري “أُحد” تحصلوا على مُوافقة الحارس المُتألق، وينتظرون رد إدارة إتحاد العاصمة بخصوص إمكانية تسريحه.

ويبقى إبن ميلة مُرتبطا بعقد طويل الأمد مع أبناء “سوسطارة” وهذا لغاية سنة 2020، وهو مايُعقد أي صفقة مُستقبله بشأنه.

يُذكر بأن “زيما” يبقى مُتحمسا لخوض تجربة إحترافية في المملكة، للإبتعاد عن الضغوطات الكبيرة التي يُواجهها كل مرة في الجزائر.