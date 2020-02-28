زيمبابوي تنتظر تحرك الكاف لتفادي اللعب في الجزائر!

ينتظر إتحاد الكرة في زيمبابوي، تحركا من الكاف من أجل تحويل مواجهة مُنتخب بلادهم أمام الخضر، خارج أرض الجزائر.

وتضغط وسائل الإعلام في زيمبابوي، بحملة داعية إتحادية بلدها، لرفض اللعب في الجزائر، بسبب ظهور حالة مُصابة بفيروس “كورونا”.

وإعتبرت الصحافة في هذا البلد، بأن عناصر منتخبها، ستكون مُهددة بالتعرض للفيروس، في حالة تواجدها في أرض الجزائر، مارس القادم.

وصرّح رئيس إتحاد زيمبابوي، غسوليزاني غويسيلا، بأن هيئته تنُسق مع سفارة زيمبابوي في الجزائر من أجل دارسة الوضع في الجزائر.

وأوضح أيضا، بأنه سينتظر تحركا من الكاف، وهو الأمر الذي لم يحدث لحد الساعة من طرف هذه الأخيرة.

وستكون رغبة مُنافس الأفناك، صعبة التجسيد على أرض الواقع، بإعتبار أن الجزائر ليس من الدول التي تعرف إنتشارا لهذا الفيروس.