زيمبابوي تُسابق الزمن لإستقبال الجزائر على أراضيها

تقوم السلطات في زيمبابوي، بمُسابقة الزمن، لضمان إستقبال الخضر على أراضيها، وتجاوز قرار الكاف الأخير بتحويل المُباراة لأرض مُحايدة.

وأشارت جريدة “هيرالد” المحلية، بأن الإتحادية، تتابع تطورات الوضع بخصوص ملعبين يمكن تجهيزهما لمواجهة مُحاربي الصحراء في تصفيات الكان.

وأوضح ذات المصدر، بأن مبعوثي الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم، لم يصدروا تقريرا إيجابيا بخصوص ملعب زيمبابوي، خلال زيارتهم الأخيرة.

يُشار بأن هيئة أحمد أحمد، كانت قد أصدرت قرارا بتحويل المواجهة بين أشبال جمال بلماضي والمحاربين الى جنوب إفريقيا.

ولا يُعلم لحد الساعة، التاريخ الجديد لهذه المُباراة، بعد تأجيلها بسبب إنتشار فيروس كورونا.