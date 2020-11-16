زيمبابوي سيواجه الخضر بهذه التشكيلة

كشف مدرب منتخب زيمبابوي زدرافكو لوغاروسيتش، التشكيلة الأساسية التي سيعتمد عليها، اليوم الإثنين في مواجهة العودة أمام الخضر.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الزيمبابوي لكرة القدم، التشكيلة الأساسية التي اختارها لوغاروسيتش، والتي جاءت على النحو التالي: