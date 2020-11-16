زيمبابوي سيواجه الخضر بهذه التشكيلة

كشف مدرب منتخب زيمبابوي زدرافكو لوغاروسيتش، التشكيلة الأساسية التي سيعتمد عليها، اليوم الإثنين في مواجهة العودة أمام الخضر.
ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الزيمبابوي لكرة القدم، التشكيلة الأساسية التي اختارها لوغاروسيتش، والتي جاءت على النحو التالي:
Team News
🇿🇼🇩🇿
3PM Kickoff
First XI
23 Talbert Sumba
2 Tendayi Darikwa
3 Jordan Zemura
15 Teenage Hadebe
17 Jimmy Dzingai
4 Adam Chicksen
18 Marvelous Nakamba
8 Tafadzwa Rusike
17 Knowledge Musona
14 Tinotenda Kadewere
21 David Moyo pic.twitter.com/JuxxJf9Si6
— Zimbabwe Football Association (ZIFA) (@online_zifa) November 16, 2020
التعليقات (0)