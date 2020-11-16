زيمبابوي سيواجه الخضر بهذه التشكيلة

الرياضة
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زيمبابوي سيواجه الخضر بهذه التشكيلة
بقلم كريم تيغرمت

كشف مدرب منتخب زيمبابوي زدرافكو لوغاروسيتش، التشكيلة الأساسية التي سيعتمد عليها، اليوم الإثنين في مواجهة العودة أمام الخضر.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الزيمبابوي لكرة القدم، التشكيلة الأساسية التي اختارها لوغاروسيتش، والتي جاءت على النحو التالي:


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