زيمبابوي: مصرع 35 شخصا جراء سقوط حافلة بواد

وافقت الحكومة الزيمبابوية على اعتماد نور الدين يزيد، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجزائر لدى جمهورية زيمبابوي. حسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.

كما اعتمدت الحكومة التشادية أول أمس عمور فريتاح سفيرا فوق العادة ممثلا عن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حسب وزارة الخارجية.

وحسبما جاء في بيان لوزارة الخارجية والجالية الوطنية بالخارج فقد تم اعماد عمور فريتاح سفيرا فوق العادة للجزائر بالتشاد.

وفي سياق متصل كشفت وزارة الخارجية في بيان لها أن الحكومة الأوكرانية اعتمدت جهاد الدين بلقاس بصفته سفيرا فوق العادة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بأوكرانيا.

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، 2 نوفمبر الماضي، عن اعتماد سفيرين جديدين للجزائر في مملكة البحرين وجمهورية مدغشقر. كما وافقت الحكومة البحرينية على اعتماد عبد الحميد أحمد خوجة سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى مملكة البحرين.

كما أشار البيان أن الحكومة الملغاشية وافقت على اعتماد مالك جعود سفيرا فوق العادة ومفوضا للجزائر لدى جمهورية مدغشقر.

للتذكير، أجرى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، شهر سبتمبر الماضي حركة تغييرات واسعة في جهاز السلك الدبلوماسي. حيث شملت هذه التغييرات 71 سفيرا وقنصلا في عدد من الدول وكبرى العواصم.

كما قرّر رئيس الجمهورية استحداث مناصب المبعوثين الخاصين لتكليفهم بقيادة العمل الدولي للجزائر حول 7 محاور.

تتعلّق بجهود أساسية تعكس مصالحها وأولوياتها، وذلك تحت السلطة المباشرة لوزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة.

ويكمن الهدف من هذا القرار في اضفاء المرونة والفعالية والتفاعلية اللازمة على الجهاز الدبلوماسي لتمكين بلادنا من مواجهة التحديات المتعددة.

كما جاء قرار تعيين المبعوثين الخاصين السبعة تحت السلطة المباشرة لوزير الشؤون الخارجية.

وتم تكليفهم بقيادة النشاط الدولي للجزائر وفق سبعة محاور تتعلق بجهود أساسية تعكس مصالحها وأولوياتها.

ويهدف هذا التعديل إلى تعزيز قدرة دبلوماسيتنا على التفاعل و التأثير وحضور الجزائر وفعالية عملها على الساحتين الإقليمية والدولية.