زينباور :” إذا كانت إدارة الشبيبة قادرة على ضم لاعب بحجم بنزيما أورونالدو فلن أرفض”

أدلى مدرب شبيبة القبائل، جوزيف زينباور، بتصريحاته خلال الندوة الصحفية التي سبقت مواجهة الجيش الملكي المغربي، ضمن منافسة رابطة أبطال إفريقيا، في المباراة التي ستجري بملعب المجاهد الراحل حسين آيت أحمد.

وقال زينباور: “أي مدرب في العالم يتمنى العمل مع لاعبين كبار، لكن الواقع يفرض نفسه، فشبيبة القبائل تعاني حاليًا من محدودية الإمكانيات المادية التي لا تسمح باستقدام أسماء ثقيلة أو شراء أوراق تسريح اللاعبين”.

وأضاف مدرب الشبيبة: “كمسؤول عن العارضة الفنية لشبيبة القبائل، لن أرفض أي لاعب مهما كان اسمه إذا توفرت الإمكانيات المالية، ولو كانت الإدارة قادرة على ضم لاعب بحجم بنزيما أو رونالدو فلن أرفض”.

وكشف زينباور في السياق ذاته: “حاليا نتواصل و نتفاوض مع بعض اللاعبين من أجل تدعيم صفوف الفريق خلال هذا الميركاتو”.

كما تطرق إلى ملف المغادرين قائلا: “بوجمعة هو من اختار الرحيل، ونعمل على تعويضه بلاعب آخر، أما رغبة بعض العناصر في المغادرة فتعود لعدة أسباب مختلفة”.