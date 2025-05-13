زينباور: “ترتيب البطولة لا يهم مادامت المولودية تملك لقاءً متأخرا”

أكد مدرب شبيبة القبائل، جوزيف زينباور، أن ترتيب البطولة المحترفة قبل 5 جولات عن اختتام الموسم، ليس مهما، مادامت مولودية الجزائر تملك مباراة متأخرة.

وعاد “الكناري” أمس الاثنين، بانتصار ثمين من مواجهته للمضيف مولودية البيض. رفع رصيده إلى 46 نقطة، في صدارة الترتيب مناصفة مع مولودية الجزائر. التي تعادلت في الداربي أمام شباب بلوزداد.

وعقب الفوز على البيض، بثنائية لهدف، برسم الجولة الـ 25 من البطولة المحترفة، سُئل زينباور، عن حظوظ فريقه في التتويج بلقب هذا الموسم. لاسيما بعد الصعود إلى الصدارة.

ورد التقني الألماني: “الترتيب لا يهم لأن المولودية تملك لقاءً متأخرا.. بالنسبة لنا الأهم هو لعب مباراة بمباراة”.