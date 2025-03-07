زينباور: “تنتظرنا مهمة صعبة في مباراتنا أمام شباب قسنطينة”

اعترف مدرب شبيبة القبائل، جوزيف زينباور، بصعوبة، المباراة المقبلة التي ستجمع فريقه، يمضيفهم شباب قسنطينة، لحساب الجولة الـ19 من البطولة المحترفة.

وصرح زينباور، بخصوص هذه المباراة، في ندوته الصحفية: “تنتظرنا مباراة صعبة، لكن أظن بأن شباب قسنطينة، يتواجد تحت ضغط أكثر منا، لتحقيق الفوز”.

كما أضاف مدرب شبيبة القبائل: “علينا أن نكون حذرين من فريق شباب فسنطينة، الذي يملك لاعبين جيدين، خاصة في وسط الميدان”.

وتابع جوزيف زينباور: “هذه المباراة جد مهمة بالنسبة لنا، نحن نفكر دائما في تحقيق الفوز، وكسب ثلاثة نقاط جديدة، رغم ادراكنا مدى صعوبة المهمة”.