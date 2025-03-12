زينباور: “حضرنا كما ينبغي بهدف الفوز أمام مولودية وهران”

أكد مدرب شبيبة القبائل، جوزيف زينباور، عزمه رفقة لاعبيه، على تحقيق الفوز في مباراتهم المقبلة أمام الضيف مولودية وهران، برسم الجولة الـ20 من البطولة المحترفة.

وصرح زينباور، اليوم الأربعاء، في ندوته الصحفية: “حضرنا بشكل جيد لمباراتنا أمام مولودية وهران، وتقريبا كل اللاعبين متاحين لهذه المباراة”.

كما أضاف بخصوص المنافس: “مولودية وهران، فريق جيد، رغم نتائجه السلبية، كون تعداده يملكون الجودة، والنتائج لا تعكس مستواهم”.

وتابع جوزيف زينباور: “المباريات التي نخوضها داخل الديار، جد مهمة بالنسبة لنا، ومن المهم الفوز بكل مبارياتنا داخل الديار، لضمان مركز يؤعلنا للمشاركة في منافسة افريقية”.