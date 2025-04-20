زينباور: “حققنا فوزا مهما أمام منافس قوي”

وصف مدرب شبيبة القبائل، جوزيف زينباور، الفوز الذي حققه فريقه أمس السبت، أمام اتحاد العاصمة، بالمهم، والثمين.

وصرّح زينباور، في ندوته الصحفية، التي أعقبت هذه المباراة: “حققنا فوزاً مهما، وثلاث نقاط ثمينة، أمام منافس جد قوي”.

كما أضاف مدرب الشبيبة: “منافسنا فريق اتحاد العاصمة، أظهر مردودا كبيرا، رغم الغيابات التي كان يعاني منها”.

وتابع جوزيف زوينباور: “فريقنا كان في المستوى، صنعنا عدة فرص تهديفية، قبل تمكننا من التسجيل في الدقائق الأخيرة، وهو ما يؤكد الثقة الكبيرة التي يتحلى بها لاعبونا”.