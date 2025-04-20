زينباور: “حققنا فوز مهم أمام منافس قوي”
بقلم كريم تيغرمت
وصف مدرب شبيبة القبائل، جوزيف زينباور، الفوز الذي حققه فريقه أمس السبت، أمام اتحاد العاصمة، بالمهم، والثمين.
وصرح زينباور، في ندوته الصحفية، التي أعقبت هذه المباراة: “حققنا فوز مهم، وثلاثة نقاط ثمينة، أمام منافس جد قوي”.
كما أضاف مدرب الشبيبة: “منافسنا فريق اتحاد العاصمة، أظهر مردود كبير، رغم الغيابات التي كان يعاني منها”.
وتابع جوزيف زوينباور: “فريقنا كان في المستوى، صنعنا عدة فرص تهديفية، قبل تمكننا من التسجيل في الدقائق الأخيرة، وهو ما يؤكد الثقة الكبيرة التي يتحلى بها لاعبونا”.
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