زينباور: “خنشلة فريق رائع وسجلنا هدف الفوز في أفضل الدقائق”

ثمن مدرب شبيبة القبائل، جوزيف زينباور، الفوز الذي عاد به فريقه أمس الجمعة، من ملعب “حمام عمار” بخنشلة” أمام الاتحاد المحلي.

وخطف الكناري النقاط الثلاث، بهدف وحيد. سُجّل في الدقيقة الـ 90+2 من عمر المباراة المندرجة ضمن فعاليات الجولة الـ 21 من البطولة المحترفة. ليرتقي مؤقتا إلى وصافة الترتيب بـ 36 نقطة.

وعن هذا الانتصار، قال زينباور، في الندوة الصحفية التي نشطها بعد اللقاء: “نعم في نهاية اللقاء وبالضبط في آخر 20 دقيقة عدنا إلى طريقة لعبنا المعهودة”.

وواصل التقني الألماني: “كانت لدينا العديد من الفرص، وكان علينا التسجيل وبعدها ينتهي الأمر.. كان أفضل سيناريو للتسجيل وفي أفضل الدقائق أمام فريق ليس بالسهل ولديه هجوم جيد وحارس ممتاز.. إنه فريق رائع لذا لم يكن الأمر سهلا”.