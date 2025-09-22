زينباور: “سنلعب كل 3 أو 4 أيام ويجب أن نكون جاهزين بدنيا”

أكد المسؤول الأول على العارضة الفنية لفريق شبيبة القبائل، جوزيف زينباور، أن لاعبوه مقبلون على سلسلة من اللقاءات في وقت قصير، ما يجعلهم أمام حتمية التواجد في أفضل حالاتهم البدنية.

وسيلاقي “الكناري” هذا الأربعاء، ضيفه ترجي مستغانم ضمن تسوية الجولة الـ 5 من البطولة المحترفة. قبل استقبال غولد ستارز الغاني. يوم السبت 27 ستبمبر في إياب الدور التمهيدي الأول لدوري الأبطال. وثم “الكلاسيكو” أمام مولودية الجزائر في الـ 2 أكتوبر الداخل، ضمن تسوية الجولة الـ 6.

وفي ندوة صحفية نشطها اليوم الاثنين، للحديث عن مباراة ترجي مستغانم. وجه التقني الألماني جوزيف زينباور، شكرا خاصا إلى جماهير الشبيبة المتنقلة إلى غانا. بمناسبة لقاء دوري الأبطال، الذي فاز به الفريق بثنائية نظيفة.

قبل أن يعلق بخصوص لقاء هذا الأربعاء: “مواجهة الترجي صعبة ومهمة. أمام فريق يملك 5 نقاط، صحيح لديه لقاء إضافي مقارنة بنا، ولكن لو فزنا سنلتحق به.. ستكون مباراة صعبة، نريد 3 نقاط ونتمنى حضور قوي لأنصارنا”.

أما عن مفاتيح الفوز، قال مدرب الشبيبة: “المهم هو التركيز والاسترجاع بعد السفرية الطويلة في دوري الأبطال، على الرغم من أن الظروف كانت رائعة في السفرية”.

وواصل: “الفوز في غانا مهم من أجل كسب الثقة نحتاج لتحقيق انتصارات ولكن لن أقول إنه “الديكليك” بالنسبة لنا، لأن أداءنا في البطولة لم يكن سيئا”.

وفي المقابل، دافع زينباور، على أشباله من الانتقادات التي تلاحقهم في بداية هذا الموسم، بسبب عجزهم عن الفوز محليا، بعد تعادلين وهزيمة. وقال: “نجتاح لمزيد من الوقت واللقاءات حتى يتحسن الأداء ونخلق الانسجام”.

وختم: “سنلعب لقاء كل 3 أو 4 أيام يجب ان نكون جاهزين بدنيا.. نحتاج لحصد الانتصارات ويجب أن نعمل على تحقيق ذلك”.