زينباور: “في كرة القدم هناك دائما فرصة ونحن علينا استغلالها”

اعتبر مدرب شبيبة القبائل، جوزيف زينباور، بأن فريقه لازال يملك فرصة في التأهل لربع نهائي رابطة أبطال إفريقيا، معترفا في ذات الوقت بصعوبة مهمتهم في مواجهة الأهلي.

وصرح زينباور، اليوم الجمعة، في ندوته الصحفية: “صحيح أننا نملك حظوظ صغيرة في التأهل، لكن هذا أفضل من عدم امتلاك أي فرصة”.

كما أضاف: “سنواجه فريق يعتبر في السنوات الأخيرة من أفضل الأندية الإفريقية، ويملك لاعبين بخبرة كبيرة”.

وتابع جوزيف زينباور: “في كرة القدم كل شيء ممكن، وهناك دائما فرصة، علينا استغلالها، وأتمنى أن نحظى بدعم كبير من جماهيرنا”.