زينباور: “كنا منقوصين من خدمات ستة لاعبين مهمين أمام الساورة”

أرجع مدرب شبيبة القبائل، جوزيف زينباور، التعادل الذي سجله فريقه أمام مضيفهم شبيبة الساورة، للغيابات العديدة في صفوف الفريق.

وصرح جوزيف زينباور، في هذا الخصوص: “لا نبحث عن الأعذار، لكن كنا منقوصين من خدمات ستة لاعبين مهمين”.

كما أضاف مدرب شبيبة القبائل: “أهنئ لاعبينا على المردود الذي قدموه، خاصة في الشوط الثاني من هذه المباراة”.

يذكر أن شبيبة القبائل، كانت متقدمة في النتجية بهدفين دون رد، أمام مضيفها شبيبة الساورة، قبل تمكن هذا أضحاب الأرض من العودة في النتجية، وانهاء المباراة بالتعادل الإيجابي (2-2).