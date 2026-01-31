إعــــلانات
زينباور متفائل بالعودة بانتصار من المغرب

بقلم محمد لمين صحراوي
أعرب مدرب شبيبة القبائل، جوزيف زينباور، عن تفاؤله بقدرة الفريق على العودة بانتصار من مواجهته، للمضيف الجيش الملكي المغربي، في غياب الأنصار.

ويحل “الكناري” اليوم السبت، ضيفا على الجيش الملكي، برسم الجولة الـ 4 من دور المجموعات لمنافسة دوري أبطال إفريقيا. بعد أسبوع عن تعادل الفريقان في الجولة الـ 3. بملعب “حسين آيت احمد بتيزي وزو.

وفي ندوة صحفية نشطها أمس الجمعة، أكد زينباور، أن التعادل لا يخدم أي طرف، بحكم أن الشبيبة والجيش، يملكان نقطتين فقط. من أصل 9 في أول 3 جولات. مقابل 7 للمتصدر الأهلي المصري، و4 للوصيف يونغ أفريكانز التنزاني.

قبل أن يضيف التقني الألماني: “فريق الجيش الملكي، سيكون تحت ضغط أكبر.. وإقامة المباراة من دون جمهور تصبّ نوعًا ما في صالحنا.”

Peut être une image de ‎texte qui dit ’‎Te TotalEnergies عوسسك الصستفيل نظتع مها CAFonline.c CA online.c CA CAFor online טד IEne 1XB A CAF INTEGR "" 'UN MATC NUL N'ARRANGE AUCUNE DES DEUX ÉQUIPES. L'AS FAR SERA DAVANTAGE SOUS PRESSION, LE HUIS CLOS JOUE LÉGÈREMENT EN NOTRE FAVEUR." JOSEF ZINNBAUER TECnO ifri Nouara ra5oum OUMMAM CROX+ CAAT 本 PHENIX -دينشدس- ERUSN BBE‎’‎

