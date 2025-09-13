زينباور: “مشكل شبيبة القبائل في غياب الفعالية الهجومية”

اعترف المسؤول الأول على العارضة الفنية لشبيبة القبائل، جوزيف زنباور، بوجود مشكل حقيقي في الخط الأمامي للفريق، في بداية الموسم الجديد 2025-2026.

وانقاد “الكناري” لهزيمة قاسية أمس الجمعة، بثنائية نظيفة على يد مولودية وهران. برسم الجولة الـ 4 من البطولة المحترفة.

وخلال 3 لقاءات من الموسم الجديد (لقاء مؤجل أمام اتحاد العاصمة)، سجل هجوم شبيبة القبائل. الذي تدعم بالهداف السابق لشباب بلوزداد، أيمن محيوص، هدفا وحيدا.

وعقب الهزيمة في ملعب “ميلود هدفي” أمس، قال مدرب شبيبة القبائل، جوزيف زينباور: “المشكل أننا لا نسجل الأهداف”.

وواصل التقني الألماني: “نصنع فرصا كثيرة، سواء في الشوط الأول أو في الثاني، ولكننا لا نسجل، وهو ما حدث أيضا في لقاءاتنا السابقة”.