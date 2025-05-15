زينباور :”مولودية الجزائر وشباب بلوزداد الأقرب للفوز باللقب عكس شبيبة القبائل”

ابدى المدرب جوزيف زينباور فخره الكبير لقيادة فريقه شبيبة القبائل لريادة الترتيب مناصفة مع مولودية الجزائر وقبل الموعد الهام أمام شبيبة الساورة.

وقال جوزيف زينباور خلال الندوة الصحفية التي عقدها اليوم الخميس”أنا جد فخور بعملي في هذا الفريق العريق، سأعمل طيلة اليوم إن تطلب الأمر من أجل تحقيق الهدف المنشود”.

كما أضاف زينباور في حديثه عن مستقبله على رأس العارضة الفنية “لا أريد الحديث عن شخصي و مستقبلي، لأنه يجب الحديث عن مباراة الساورة القادمة، على كل حال كل شيء وارد، ممكن تأتي المطالبة برحيلي في حالة احتلالنا المرتبة الثالثة نهاية الموسم”.

واستبعد زينباور تتويج فريقه باللقب في منافسته الغريمين مولودية الجزائر وشباب بلوزداد “عن التتويج،أعلم ان الجميع يريد تتويجنا باللقب، لكن أظن أن مولودية الجزائر وشباب بلوزداد هما الأقربان للتتويج وهما الأقوى”.