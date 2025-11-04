زينباور: “نحن آخر المرشحين في مجموعتنا”

اعترف مدرب شبيبة القبائل، جوزيف زينباور، بصعوبة المأمورية التي تنتظر فريقه في منافسة دوري أبطال إفريقيا، للموسم 2025-2026.

وأسفرت القرعة التي جرت أمس الاثنين، بمدينة “جوهانسبرغ” الجنوب إفريقية، عن وقوع الكناري، في المجموعة الثانية، رفقة الأهلي المصري والجيش الملكي المغربي، إلى جانب يونغ أفريكانز التنزاني.

وفي تعليقه عن نتائج القرعة قال زينباور: “وقعنا في أصعب مجموعة كل المنافسين كبار وهم أبطال.. وحتى مولودية الجزائر تتواجد في مجموعة صعبة”.

قبل أن يضيف التقني الألماني: “الأهلي هو المرشح الأبرز، إلى جانب الجيش الملكي ويونغ أفريكانز.. هي أندية كبيرة في إفريقيا وبميزانية أكبر”.

وفي تصريحات أدلى بها عقب الفوز أمس أمام مولودية البيض. في الجولة الـ 10 من البطولة المحترفة، أوضح زينباور: “في دوري الأبطال لا يمكن شراء الخبرة سنعيش المنافسة بكل أحاسيسنا، واللاعبون يستحقون المشاركة في هذه البطولة”.

واستبعد مدرب الشبيبة، في المقابل، فريقه من قائمة المرشحين عن المجموعة الثانية. للعبور إلى ربع النهائي، وختم: “لسنا مرشحين ونحن ربما في آخر المرشحين، وسنواجه أندية قدمت مستويات كبيرة في “الشامبينز ليغ” خلال الفترة الماضية”.