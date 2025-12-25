زينباور: “نحن مطالبون بالفوز ضد أولمبي الشلف”

تحدث مدرب شبيبة القبائل، جوزيف زينباور، عن المباراة المقبلة التي ستجمع فريقه، بالضيف أولمبي الشلف، مؤكدا ضرورة الفوز بها، رغم اعترافه بصعوبة المهمة.

وصرح زينباور، اليوم الخميس، في ندوته الصحفية: “بعد نتائجنا السلبية المسجلة مؤخرا، نحن نحن بحاجة لحضد النقاط الثلاث في مواجهة أولمبي الشلف”.

كما أضاف: “ندرك جيدا بأن مهمتنا المقبلة لن تكون سهلة، كون منافسنا يتمتع بتنظيم دفاعي جيد، وأسلوب تكتيكي مرن”.

وتابع جوزيف زينباور: “أتمنى حضور قوي لأنصارنا في هذه المباراة، لتقديم الدعم اللازم للاعبين من أجل تحقيق الفوز”.

يذكر أن المباراة التي ستجمع شبيبة القبائل، والضيف أولمبي الشلف، يوم السبت المقبل، تدخل ضمن الجولة الـ14 من البطولة المحترفة.