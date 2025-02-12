زينباور: “نستهدف الفوز أمام مولودية الجزائر لاقتناص الصدارة”

أكد مدرب شبيبة القبائل، جوزيف زينباور، جاهزيته لقيادة لاعبيه نحو تحقيق الفوز في المباراة المنتظرة غداً الخميس، أمام مولودية الجزائر، بملعب 5 جويلية الأولمبي.

وقال زينباور خلال ندوة صحفية عقدها، اليوم الأربعاء، عن مواجهة رائد البطولة: “مباراة مولودية الجزائر ستكون مهمة للاعبين فوق المستطيل الأخضر، ولا تحتاج إلى تعليمات المدرب. سنواجه فريقاً منظماً على جميع الأصعدة، وأكبر دليل على ذلك هو احتلاله الريادة”.

وأضاف “سنلعب المباراة من أجل الفوز لاقتناص ريادة الترتيب، أما في حال الخسارة، سنقوم بتصحيح الأخطاء”.

وأردف المدرب الألماني: “هدفي مع الشبيبة هو تشكيل فريق قوي ومتلاحم على جميع الأصعدة. ونسعى لإنهاء الموسم في مرتبة مؤهلة لمنافسة إفريقية”.

وختم قائلاً: “لا يمكن تغيير العديد من الأشياء في فترة وجيزة جدا. العمل وتصحيح الأخطاء يتطلب الوقت والصبر. أؤكد فقط أن اللاعبين تجاوبوا مع خطة العمل”.

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