زينباور: “هدفي واضح وهو الفوز بالألقاب مع شبيبة القبائل”

أبدى المدرب الجديد لشبيبة القبائل جوزيف زينباور سعادته بعدما أمضى على عقده مع النادي القبائلي لموسمين ونصف.

وقال جوزيف زينباور في تصريح للموقع الرسمي لفريق شبيبة القبائل: “في ناد مثل شبيبة القبائل، لا يمكن أن نقول إنني وصلت إلى هنا دون أن يكون هدفي هو تحقيق الألقاب. هدفي واضح وهو الفوز بالألقاب مع شبيبة القبائل”.

كما أضاف المدرب الألماني: “الاستقبال كان حارا وكل الناس كانوا ودودين، لقد كان الأمر مريحا، تقاليد النادي وتاريخه والشغف أقنعني بالانضمام إلى هذا النادي العظيم”.

وأردف: “الأنصار هم مفتاح نجاحنا، بفضل الدعم، خاصة في الأوقات الصعبة”.

c إضغط عل

ى الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption]