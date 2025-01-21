زينباور يجتمع بلاعبي “الكناري” قبل الموعد الهام

عقد المدرب الألماني الجديد لشبيبة القبائل، جوزيف زينباور، اجتماعاً مصغراً مع اللاعبين، صبيحة اليوم الثلاثاء، تحسبا لمواجهة القمة المرتقبة مساءً، أمام شباب بلوزداد، ضمن تسوية الجولة الـ 9 من البطولة.

وكانت إدارة “الكناري” قد رسّمت أمس الاثنين، تعاقدها مع التقني الألماني. الذي سيخلف عبد الحق بن شيخة، بعدما قرر الأخير، وضع حد لمغامرته مع النادي مطلع جانفي الجاري.

ونشر الحساب الرسمي للشبيبة، عبر “فيسبوك” صورا من اجتماع المدرب زينباور. مع اللاعبين بحضور باقي أعضاء طاقمه الفني، إلى جانب الرئيس ولد علي، وعدد من مسيري الفريق.

واتضح من خلال الصورة التي نشرتها إدارة شبيبة القبائل، بأن المدرب الجديد. أطلق خطابا حماسيا على رفقاء رضا حميدي، وهو الذي كان قد أكّد مباشرة بعد ترسيمه مدربا للفريق، عزمه على قيادة “الكناري” لتحقيق الألقاب.