زينباور يكشف تكشيلته الأساسية في مواجهة يانغ أفريكانز

كشف مدرب شبيبة القبائل، جوزيف زينباور، التشكيلة الأساسية التي سيبدأ بها مباراة اليوم، التي ستجمعهم بالضيف نادي يونغ أفريكانز التنزاني.

ونشرت الصفحة الرسمية لفريق شبيبة القبائل، التشكيلة الأساسية التي اختارها المدرب زينباور، والتي يقودها رياض بودبوز.

واعتمد مدرب الشبيبة في اختياره تشكيلته الأساسية لهذه المباراة، على جاهزية لاعبيه، بالإضافة لعامل الخبرة.

يذكر أن المباراة التي ستجمع شبيبة القبائل، بضيفه يانغ أفريكانز، انطلاقا من الساعة الخامسة، بملعب “حسين آيت أحمد” تدخل ضمن الجولة الثانية من رابطة أبطال إفريقيا.