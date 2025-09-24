زينباور: “سعيد من أجل محيوص، أهدرنا فرصًا كثيرة وسنعمل على تصحيح ذلك تدريجيا”

أكد مدرب شبيبة القبائل، رومان زينباور، أن الفوز الذي حققه فريقه أمام ترجي مستغانم بهدف دون رد، يعَدُّ مهما جدا. مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن الأداء لا يزال بحاجة إلى تحسين.

وقال زينباور خلال الندوة الصحفية التي جرت عقب اللقاء : “أهدرنا كثيرًا من الفرص، لكن الأمر عادي في هذه المرحلة من الموسم. سنعمل على تصحيح ذلك تدريجيًا، وهدفنا هو حصد النقاط الكاملة في كل مباراة”.

وأضاف المدرب الألماني: “سعيد جدًا من أجل محيوص، لقد سجل هدف الفوز ونأمل أن يواصل على النسق نفسه. الفريق يتطور، وهناك انسجام متزايد داخل المجموعة رغم الغيابات”.

كما أشاد بالجماهير التي واصلت دعم الفريق رغم تذبذب الأداء قائلاً: “ردة فعلهم إيجابية، نحن نحتاجهم معنا طيلة 90 دقيقة”.

كما تطرق زينباور، للحديث عن مواجهة فريق بيبياني الغاني في رابطة الأبطال: “الفريق لن يأتي للجزائر للسياحة، الإدارة قامت بتغيير الطاقم الفني ويمكن أن يكون ذلك حافزا لهم”.

وختم: “لاعبونا تأقلموا جيدا، أبرزهم زين الدين بلعيد وهذا أمر جيد، الجانب السيء أننا حضرنا سابقا في غياب 10 لاعبين، لكننا سنتدارك”.