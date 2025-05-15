زينباور: “مولودية الجزائر وشباب بلوزداد هما الأقرب للفوز باللقب”

أبدى المدرب، جوزيف زينباور، فخره الكبير بقيادة فريقه شبيبة القبائل لريادة الترتيب مناصفة مع مولودية الجزائر، وذلك قبل الموعد الهام أمام شبيبة الساورة.

وقال جوزيف زينباور خلال الندوة الصحفية التي عقدها اليوم الخميس: “أنا جد فخور بعملي في هذا الفريق العريق. سأعمل طيلة اليوم إن تطلب الأمر من أجل تحقيق الهدف المنشود”.

وأضاف زينباور في حديثه عن مستقبله على رأس العارضة الفنية للشبيبة: “لا أريد الحديث عن شخصي ومستقبلي، لأنه يجب الحديث عن مباراة الساورة القادمة. على كل حال كل هذا شيء وارد، يمكن أن يطالوا برحيلي في حال احتلالنا المرتبة الثالثة نهاية الموسم”.

واستبعد زينباور تتويج فريقه باللقب في منافسته مع الغريمين مولودية الجزائر وشباب بلوزداد: “أعلم أن الجميع يريد تتويجنا باللقب، لكني أظن أن مولودية الجزائر وشباب بلوزداد هما الأقرب للتتويج لأنهما أقوى”.