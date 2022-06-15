قناة النهار “زينب شحيمة: “عشت طفولة صعبة وجدي هو الذي غرس فيا الطموح بقلم قناة النهار نشر في 15 جوان 2022 - 22:20 حكاية نجاح شارك غرِّد أرسل 66 0 رابط دائم : https://nhar.tv/RimW8 الجزائر اقرأ أيضا الشيخ النوي: نزاعات وحروب جديدة تدخل المعادلة لأجل الماء.. الأمن المائي للجزائر فوق كل إعتبار قناة النهار 31 ماي النهار ترندينغ: غياب محرز عن الخضر مزال يثير الجدل ولوحة الموناليزا تتعرض لمحاولة تخريب قناة النهار 01 جوان طالع هابط: بعد بث الحالة الكارثية لمقام الشهيد في قرية أفتيس.. والي سطيف يتدخل قناة النهار 29 ماي تساؤلات: فتح المؤسسات التعليمية للمراجعة أمام المترشحين لإمتحانات "البيام" والبكالوريا قناة النهار 28 ماي زوجوني: عرس حورية و هواري من ولاية سكيكدة في اجواء رائعة.. الجزء الأخير قناة النهار 27 ماي آيت عبد المالك وزجوته يستذكران الحلم الذي شاهدوه قبل زواجهم قناة النهار 08 جوان "إنطباعات المترشحين حول إمتحان التاريخ و الجغرافيا :"لي حفظ يخدم ..ولي ماحفظش ما يخدمش قناة النهار 15 جوان بلمهدي: اتخذنا كل الإجراءات ووجهنا كل التوجيهات والتوصيات لإنجاح موسم الحج قناة النهار 15 جوان "إنطباعات المترشحين حول مادة الرياضيات :" كان متوسط..ماشي ساهل و ماشي صعيب قناة النهار 13 جوان الجيش الوطني الشعبي يدعم مبادرة لم الشمل قناة النهار 10 جوان