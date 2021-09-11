زينب فياض تُحرج متابعة إتهمتها بتقليد والدتها برد ناري

أفحمت زينب فياض، إبنة النجمة اللبنانية، هيفاء وهبي، إحدى متابعاتها برد ناري، بعدما اتهمتها بتقليد والدتها.

وبدأت القصة عندما نشرت زينب فياض، صورة عبر حسابها، تظهر فيها بفستان أنيق، وحقيبة يد صغيرة بيضاء اللون.

وعلّقت زينب على الصورة قائلة: “يلي الدنيا بترقص وأنت معايا، وبعرف رح تسألوني عن فستاني اللي بياخد العقل هيدا”.

لتتلقى فياض هجوما من معجبات والدتها، متهمينها بمحاولة تقليد النجمة هيفاء وهبي، لا سيما وأن ووالدتها اعتمدت في الصورة الأخيرة التي نشرتها عبر الانستغرام، الإطلالة ذاتها.

وكتبت إحدى المتابعات: “بتقلدي الديفا هيفا بكل شي حتى بطريقة اللبس، المكياج، التصوير، لما تقصر اللبس تقصري، مهما حاولتي في هيفا وحدة بدنيا كلا مش تنين عم تتعبي حالك عا الفاضي، هيفا حبوها الناس وذكية جدا وطيوبة ما راح تتكرر مهما حاولت تتشبهو بجمالا”.

ويبدو أن هذا التعليق استفز زينب، فردت عليها بطريقة صادمة قائلة: “أعوذ بالله من الخبث والخبائث غيري صورة بروفايلك”.

وأثار تعليق زينب ردود فعل مختلفة بين رواد السوشال ميديا، وجاء من ضمن التعليقات: “شنو هالجمال حتى امج صايره تاخذ صور نفس طريقه صورج انتبهت على هالشي”.

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