زينة تتصدق بخروفين بعد مرضها وأولادها ببرد شديد

نشرت الفنانة المصرية زينة صور “ستوري” على “إنستغرام” توثق تقديمها خروفين صدقة بعد إصابتها وأولادها ببرد شديد. كما علقت زينة على الصورة: “داووا مرضاكم بالصدقة.. وخير الصدقة الإطعام”.

في حين، ظهرت زينة في صور شاركتها مع متابعيها وجمهورها وهي تجلس في الفراش، بعد إصابتها بنزلة برد قوية. بسبب تقلبات الطقس التي تشهدها مصر حاليا.

كما وجهت زينة رسالة لمتابعيها قائلة: “عمري ما جالي دور برد كدا، البيت كله عيان، دور برد غير طبيعي”. “أنا أول مرة من وأنا طفلة أسخن ويعملولي كمادات، مش قادرة أفتح عيني، كلنا تعبانين، خلوا بالكم الموضوع مش هزار”.

وأضافت زينة “يارب أشفينا أنا وولادي وأمي وأشفي كل مريض”. كما حذرت الفنانة المصرية جمهورها من البرد الشديد.

وكانت، محكمة مصرية قد أصدرت قرارا جديدا بشأن دعوى زيادة نفقة توأم الفنانة. وهذا بعد رفض دعوى الفنان أحمد عز التي طالب فيها بتحويل الطفلين إلى مدرسة تكاليفها منخفضة.

كما أجلت محكمة مستأنف الأسرة بمدينة نصر الثلاثاء نظر دعوى الفنانة زينة ضد الفنان أحمد عز. والتي تطالب طالب فيها بزيادة نفقة توأمها، لجلسة 22 مارس المقبل للتصريح.

وكانت محكمة استئناف عالي الأسرة، قد أصدرت حكمها في الاستئناف المقام من الفنان أحمد عز، على حكم أول درجة. الصادر بإلزامه بدفع 41 ألفا و700 جنيه إسترليني، قيمة المصروفات الدراسية لـ”توأم زينة” عن عامين دراسيين.

وقضت محكمة الأسرة بمدينة نصر بقبول استئناف معتز الدكر محامي الفنانة، ضد الفنان أحمد عز. وزيادة نفقة طفليهما من 20 إلى 30 ألف جنيه.

زينة من مواليد 4 فيفري 1981 في القاهرة عاصمة مصر، ولدت باسم وسام رضا إسماعيل مرسي هي ممثلة وعارضة مصرية. كما دخلت مجال التمثيل منذ عام 1995 ولا زالت مستمرة فيه حتى اليوم.

في حين قدَّمت وشاركت في عشرات الأفلام والمسلسلات لعل أبرزها الحياة منتهى اللذة وعفاريت السيالة.

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