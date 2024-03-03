زينة تصدم جمهورها بهذه الصورة!

نشرت الفنانة المصرية زينة، صورة لها عبر خاصية القصص المصورة، عبر حسابها الشخصي على انستغرام، كشفت فيها عن إصابة في أنفها تمتد إلى منتصف حاجبيها.

ولم تكشف زينة عن أي تفاصيل أخرى عن هذه الإصابة، ولكن توقع البعض أنها من المتوقع أن تكون خلال مقلب في برنامج رامز جلال.

وتشارك زينة في رمضان 2024 بمسلسل “العتاولة”. من بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، مى كساب، نهى عابدين، وآخرين. وتظهر زينة خلال أحداث العمل بالحجاب.

كما عرض لها مؤخرا في دور العرض السينمائية في مصر والوطن العربي فيلم “الإسكندراني”، من تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف.

ويشارك في بطولته أحمد العوضي، حسين فهمي، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثى وعدد آخر من الفنانين.