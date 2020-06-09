زينتشينكو يكشف سر إستبعاد غوارديولا لمحرز الموسم الماضي

روى النجم الأوكراني الصاعد، أوليكسندر زينتشينكو، كيف وجد الدولي الجزائري رياض محرز، نفسه خارج حسابات بيب غوارديولا الموسم الماضي.

وصرّح صاحب الإنطلاقات السريعة، لأحد إعلاميي بلاده قائلا :”محرز، تدرب بشكل سيء لمدة ثلاثة أيام، العام الماضي ليُستبعد عن التشكيلة لفترة طويلة”.

وواصل :”هذا المثال يُوضح مدى قوة المُنافسة داخلة تشكيلة مانشستر سيتي، في حالة لم تكن جيدا لبضعة أيام فقط، فإنك ستدفع الثمن غاليا”.

يُذكر بأن قائد الخضر، عاش أسابيع صعبة خلال الشطر الأخير من الموسم الماضي، عندما وجد نفسه بين ليلة وضُحاها لا يُستدعى تماما لمُباريات “السكاي بلوز”.