“زينو” أحسن لاعب للشهر الثاني على التوالي !

أختير الدولي الجزائري، زين الدين فرحات، كأحسن لاعب خلال جانفي، في فريقه لوهافر الفرنسي، نظير تألقه اللافت الشهر الماضي.

ويحقق “زينو” هذا اللقب للشهر الثاني على التوالي بعد تألقه المُلفت منذ انطلاقة الموسم الجاري مع لوهافر، في بطولة الدرجة الثانية الفرنسية.

ونال اللاعب السابق لإتحاد العاصمة جائزة أحسن لاعب خلال الشهر الماضي قبيل بداية لقاء ناديه أمام بريست والذي يشارك فيه أساسيا.

ويطمح لوهافر لإستغلال تألق متوسط ميدان الخضر في سعيه لتحقيق هدف الصعود هذا الموسم للدوري الأضواء “الليغ1”.