زينو توافق: الجزائر لديها مواهب كبيرة لا تنحصر في التقليدي فقط

أكد المصمم الجزائري الموهوب، زينو توافق، أنّ الجزائر تزخر بمواهب كبيرة في مجال تصميم الأزياء وقادرة على التفتح على العالم.

وخلال حلوله ضيفا على بلاطو قناة النهار، أوضح “زينو”، أنّ غياب الزي التقليدي عن تصميماته في برنامج “بروجيكت رانوي” الشرق الأوسط ماهو إلا إثبات أن الجزائر أكبر من مجرد زي تقليدي.

مشيرا أنه أراد الإظهار للعالم أن هناك مصمّمين جزائريّين مواكبين للموضة ويبدعون أيضا في العصري والألبسة الجاهزة وأشياء أخرى غير التقليدي.

حيث أكّد صاحب الـ 32 سنة، أنه يتبع الخط المعاصر في تصميماته وهو ما يجعله يبتعد عن الزي التقليدي، مضيفا أنّه له قواعد وأسس يجب احترامها والتفرغ لها.

ونذكر أن المصمم الجزائري، زينو توافق، شارك في الموسم الثاني من برنامج “بروجيكت رانوي” الشرق الأوسط، أين أبان عن موهبة كبيرة