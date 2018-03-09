“زينو” هدّاف ويقود “لوهافر” للفوز على “كليرمون فوت” !

قاد اللاعب الجزائري زين الدين فرحات، أمس لوهافر إلى الفوز بهدفين لهدف على فريق كليرمون فوت في الليغ 2 الفرنسية.

وتمكن الجناح السابق لإتحاد العاصمة من فتح باب التسجيل في د25 عن طريق تسديدة من منطقة العمليات مانحا التقدم لأصحاب الأرض.

ليواصل بذلك فرحات تألقه في الدوري الفرنسي الدرجة الثانية، ويسجل هدفه الرابع هذا الموسم تاركا بصمته على جلّ مباريات فريقه.

وعاد لاعب الخضر إلى التسجيل بعد آخر زيارة له للشباك في أوكتوبر الماضي في مباراة كويفيلي، بينما يملك 12 تمريرة حاسمة هذا الموسم.