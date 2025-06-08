زين الدين بلعيد يتجه إلى الدوري المصري من بوابة نادي الزمالك

توصلت إدارة نادي الزمالك المصري، لاتفاق مع مسؤولي نادي سانت ترويد البلجيكي، لانتقال مدافعهم الجزائري، زين الدين بلعيد، إلى الزمالك.

وكشف الصحافة المصرية، اليوم الأحد، بأنه تم الاتفاق بين مسؤولي نادي الزمالك، وزين الدين بلعيد، على عقد يربط الطرفان لمدة ثلاثة مواسم.

كما أضاف ذات المصدر، بأن قيمة هذه الصفقة بلغت 800 ألف دولار، والتي ستدفعها إدارة الزمالك، لنظيرتها من نادي سانت ترويد البلجيكي، على شطرين، بقيمة 400 ألف دولار في كل قسط.

ومن المقرر أن تعلن إدارة نادي الزمالك، عن صفقة زين الدين بلعيد، بشكل رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة.