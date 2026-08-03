زين الدين بلعيد ينضم رسميًا إلى التعاون السعودي

أعلن نادي التعاون السعودي، اليوم، تعاقده رسميًا مع الدولي الجزائري زين الدين بلعيد، في إطار تدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشف النادي عن الصفقة عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، حيث رحب بمدافعه الجديد من خلال فيديو تقديمي حمل عبارة: “من ميادين محاربي الصحراء.. إلى طموح الذئاب”. قبل أن ينشر تصميمًا آخر جاء فيه: “صلبٌ كجبال الأوراس.. جسورٌ كذئاب القفار.. المحارب زين الدين بلعيد.. أهلاً بك”.

ويمثل انتقال بلعيد إضافة قوية لخط دفاع التعاون، بالنظر إلى الخبرة التي اكتسبها مع المنتخب الوطني وتجربته الاحترافية. إذ يعول عليه النادي لتعزيز المنظومة الدفاعية خلال الموسم الجديد.

ويواصل التعاون تحضيراته تحت إشراف المدرب الصربي زاركو لازيتيتش، بعدما اختتم تربصه الإعدادي في هولندا، والذي خاض خلاله أربع مباريات ودية حقق فيها انتصارين وتعادلين، في مؤشر إيجابي على جاهزية الفريق.

وسيبدأ بلعيد رفقة زملائه في فريقه الجديد مشواره في دوري روشن السعودي يوم 15 أوت، أمام نادي الخليج على ملعب نادي التعاون بمدينة بريدة، وسط تطلعات لتحقيق انطلاقة قوية في الموسم الجديد.