زين الدين زيدان سيكون حاضرا لدعم الخُضر أمام الأرجنتين

كشفت تقارير صحفية فرنسية أن الأسطورة زين الدين زيدان سيحضر مواجهة الجزائر والأرجنتين التي سيحتضنها ملعب أروهيد بمدينة كانساس سيتي الأمريكية.

ووفقاً لصحيفة «ليكيب» الفرنسية، فضل زيدان متابعة المباراة الافتتاحية للمنتخب الوطني ضمن منافسات المجموعة العاشرة، على حساب المباراة الأولى لمنتخب فرنسا أمام السنغال.

ويستعد لوكا زيدان، حارس مرمى المنتخب الوطني، لخوض أول مباراة له في نهائيات كأس العالم، وسط دعم كبير من عائلته، في مواجهة قوية أمام المنتخب الأرجنتيني حامل اللقب.

ويتزامن لقاء “الخضر” والأرجنتين مع مباراة منتخب “الديكة” أمام السنغال، ما جعل حضور المواجهتين أمراً مستحيلًا بالنظر إلى المسافة الكبيرة بين الملعبين وفارق التوقيت بين المباراتين.