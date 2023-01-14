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زين عامر: التهجم على حفيد نيلسون مانديلا هو هجوم على جنوب إفريقيا ونتمنى من الكاف تسليط العقوبات

بقلم النهار أونلاين
زين عامر: التهجم على حفيد نيلسون مانديلا هو هجوم على جنوب إفريقيا ونتمنى من الكاف تسليط العقوبات
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