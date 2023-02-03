قناة النهار زين عامر: الجزائر سيصبح لها وزن كبير في الكاف والفيفا والكل إنبهر بالبنية التحتية الرياضية بقلم النهار أونلاين نشر في 03 فيفري 2023 - 22:26 شارك غرِّد أرسل 41 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/DLVpf اقرأ أيضا مع تساقط الأمطار.. طرق مهترئة تعيق سكان حي كشاطلة بالسحاولة قناة النهار 27 جانفي الشلف: توزيع سكنات ذات غرفة واحدة بوادي الفضة يثير سخط المستفيدين قناة النهار 15 جانفي حسين آشيو: تقنية الفيديو تعطيك معلومات كثيرة عن لاعبي الخصم وتكتيك المنافس قناة النهار 26 جانفي المناصر التونسي "رضا الفيل" حاضر في مدرجات ملعب نيلسون مانديلا لتشجيع الخضر قناة النهار 21 جانفي الفريق أول السعيد شنقريحة يواصل زيارته الرسمية إلى فرنسا قناة النهار 26 جانفي رئيس الجمهورية : المبادلات التجارية بين الجزائر وإيطاليا حققت في مدة قصيرة نتائج معتبرة قناة النهار 23 جانفي فاسألوا :تحريم البيع على بيع أخيه قناة النهار 01 فيفري وزير المجاهدين يضع إكليلا من الزهور على قبر الراحل محمد بلوزداد قناة النهار 14 جانفي الأمن الوطني: حجز ازيد من 5035 كلغ من القنب الهندي و ما يقارب 26 كلغ من الكوكايين قناة النهار 23 جانفي رياح قوية وأجواء مشمسة نهار اليوم الإثنين .. قناة النهار 16 جانفي