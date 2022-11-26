قناة النهار زين عامر: المنتخبات الإفريقية تنتظر الأسماء المكونين في أوروبا ولا تصنعهم في بوطولاتها المحلية بقلم النهار أونلاين نشر في 26 نوفمبر 2022 - 23:40 شارك غرِّد أرسل 29 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/f7w9z اقرأ أيضا النهار ترندينغ: والي تيارت يعود لصناعة الحدث و يقوم بتوصيل التلاميذ بسيارته لمنازلهم بسبب غياب النقل قناة النهار 12 نوفمبر مركبات مجهزة بأحدث تقنيات السلامة.. واحد من شروط استيراد السيارات الجديدة قناة النهار 19 نوفمبر طالع هابط : دوار عين قبوبة بتيارت ينشادون الوالي بوڨرة بفك الغبن عنهم .. كلاهم الهم والميزيرية قناة النهار 13 نوفمبر مشاهد صادمة... محل للأكل السريع يبدل زيت القلي مرة في الأسبوع ويفتقر لشروط النظافة قناة النهار 15 نوفمبر طبيب عام بالمستشفى المختلط ببرج باجي مختار يتحدث عن حالة جرحى حادث المرور قناة النهار 14 نوفمبر فالحلوة والمرة: قصة حب إستثنائية بين جزائري وروسية قناة النهار 14 نوفمبر مجتمع: شرفات مهددة بالإنهيار وعمارات آيلة للسقوط وسط العاصمة قناة النهار 18 نوفمبر بحيرة الرغاية.. محمية طبيعية مهددة بالزوال بسبب المياه الملوثة و نفايات المصانع قناة النهار 13 نوفمبر لقمان dz يتحدث عن بدايته الصعبة ويكشف أسرار لأول مرة حدثت له في أمريكا قناة النهار 24 نوفمبر وزارة الصناعة : هذا هو جديد الإتفاقية مع مجمع "فيات" ونسبة تقدم المشروع قناة النهار 23 نوفمبر