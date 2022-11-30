قناة النهار زين عامر: المنتخبات العربية والإفريقية هدفها بلوغ الدور الثاني وفقط بقلم قناة النهار نشر في 30 نوفمبر 2022 - 23:23 مونديال قطر شارك غرِّد أرسل 33 0 رابط دائم : https://nhar.tv/kkt8J اقرأ أيضا نقل: طرود وحقائب مجهولة للتوصيل .. هكذا يتعامل سائقو سيارات الأجرة قناة النهار 12 نوفمبر مومن آيت قاسي: المدرب السابق للمغرب "وحيد حليلوزيتش" ترك كتلة دفاعية صلبة وممتازة قناة النهار 27 نوفمبر ناريمان عقيل تتحدث عن أبشع موقف حدث لها في الشارع من طرف شاب قناة النهار 17 نوفمبر صريح جدا: هذا هو الفريق الذي يشجعه الجزائريون في كأس العالم .. قناة النهار 22 نوفمبر العاصمة: ترحيل العائلات المتضررة من انفجار المحمدية أخبار الجزائر 28 نوفمبر فاسألوا : الطهور شرط الإيمان قناة النهار 16 نوفمبر سرقة عدادات المياه والكهرباء.. ظاهرة تؤرق المواطنين بالبليدة قناة النهار 30 نوفمبر تخفيضات بين 50 و80 بالمئة على السيارات اقل من 3 سنوات قناة النهار 22 نوفمبر سعيدة: عين السخونة.. ملتقى لمقومات السياحة الحموية والدينية غير المستغلة قناة النهار 13 نوفمبر الفرصة الثانية: "الحبس ارحم من الشارع".. قصة إمرأة تعرضت للعـ.نف منذ كانت في عمر الزهور قناة النهار 18 نوفمبر