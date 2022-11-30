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قناة النهار

زين عامر: المنتخبات العربية والإفريقية هدفها بلوغ الدور الثاني وفقط

بقلم قناة النهار
زين عامر: المنتخبات العربية والإفريقية هدفها بلوغ الدور الثاني وفقط
مونديال قطر
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رابط دائم : https://nhar.tv/kkt8J
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