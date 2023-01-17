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قناة النهار

زين عامر: المنتخب الوطني لعب جيدا لكن هناك نقائص كثيرة يجب التخلص منها

بقلم النهار أونلاين
زين عامر: المنتخب الوطني لعب جيدا لكن هناك نقائص كثيرة يجب التخلص منها
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