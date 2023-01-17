قناة النهار زين عامر: المنتخب الوطني لعب جيدا لكن هناك نقائص كثيرة يجب التخلص منها بقلم النهار أونلاين نشر في 17 جانفي 2023 - 23:40 شارك غرِّد أرسل 21 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/e9VPt اقرأ أيضا تحريات: عصـ.ـابة تحترف "براكاج" شاحنات السلع وتستولي عليها قناة النهار 03 جانفي رشيد أوكالي: سعر التذكرة لمشاهدة مباريات الشان سيكون رمزي قناة النهار 28 ديسمبر دراوي : تجاوزنا المباراة الأولى بنجاح..ونحضر كما ينبغي لتحقيق الثلاث نقاط في مباراة إثيوبيا قناة النهار 16 جانفي صريح جدا: هل يحرص الجزائريون على تأدية الصلاة في وقتها ؟ قناة النهار 06 جانفي الشلف: توزيع سكنات ذات غرفة واحدة بوادي الفضة يثير سخط المستفيدين قناة النهار 15 جانفي الممثلة نوال قدودو: الإنتاج التلفزيوني لم يتغير رغم التطور التقني والتكنولوجي قناة النهار 31 ديسمبر وقت التغيير: شروق حلمها ان تصبح مضيفة طيران.. شاهد كيف تغير شكلها للأجمل قناة النهار 11 جانفي بوقرة يوجه رسالة للجمهور الجزائري..سنلعب حتى الدقيقة ال90 و إن شاء الله نفرحوكم قناة النهار 12 جانفي أجواء مستقرّة إلى غاية نهاية الأسبوع قناة النهار 31 ديسمبر طالع هابط: عــ صابة سرقة المحولات الكهربائية بسعيدة في قبضة الدرك الوطني قناة النهار 12 جانفي