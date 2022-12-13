قناة النهار زين عامر: ترك المنافس يبادر في الهجوم كان متعمد من قبل المنتخب الارجنتيني لهذا السبب بقلم قناة النهار نشر في 13 ديسمبر 2022 - 22:57 مونديال قطر شارك غرِّد أرسل 23 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/GT3Fd اقرأ أيضا ميلة: البناء على حافة الوديان .. خطر يتربص القاطنين بمحاذاتها رغم التحذيرات قناة النهار 30 نوفمبر النهار ترندينغ: التوأمين صفاء وشفاء يشفيان ويعودان لحياتهما الطبيعية بعد تكفل رئيس الجمهورية بهما قناة النهار 05 ديسمبر تربية الإبل..النشاط الأكثر رواجا لدى سكان الجنوب قناة النهار 07 ديسمبر حسين آشيو: المنتخب المغربي لعب بشراسة قوية ضد المنتخب الاسباني عكس السنغال قناة النهار 06 ديسمبر دلال خير: رجل مصاب بسرطان القولون وهو بحاجة لإجراء عملية جراحية دقيقة خارج الوطن قناة النهار 25 نوفمبر الفرصة الثانية: مُدمن يروي تجربته المُــؤلمة مع المخـ.ـدرات والكاشيات في اليونان قناة النهار 02 ديسمبر طرق ملتوية لتهريب الأقراص المهلوسة.. الشرطة تحكم قبضتها على المروجين قناة النهار 05 ديسمبر زين عامر: مدرب الأرجنتين يرتكز كثيرا على ميسى ونجاحه كان بفضله قناة النهار 03 ديسمبر دلال خير: طفل يعني من مرض التليف الكبدي في مرحلة متقدمة أمله الوحيد هو زراعة كبد في الخارج قناة النهار 09 ديسمبر عائلة الطفلة "ميسيكا" ببجاية تناشد المحسنين والسلطات لمساعدتها للعلاج في الخارج قناة النهار 02 ديسمبر