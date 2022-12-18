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قناة النهار

“زين عامر: “ديدييه ديشان هو احسن مدرب في دورة مونديال قطر

بقلم قناة النهار
“زين عامر: “ديدييه ديشان هو احسن مدرب في دورة مونديال قطر
مونديال قطر
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رابط دائم : https://nhar.tv/64tM2
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