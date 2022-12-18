قناة النهار “زين عامر: “ديدييه ديشان هو احسن مدرب في دورة مونديال قطر بقلم قناة النهار نشر في 18 ديسمبر 2022 - 22:25 مونديال قطر شارك غرِّد أرسل 43 0 رابط دائم : https://nhar.tv/64tM2 اقرأ أيضا طالع هابط: المنيعة.. قادرة تولي جنة على 3 سنوات رغم غياب التنمية قناة النهار 01 ديسمبر طالع هابط: إنفجار خزان القطب الحضري ببغزول يكشف العيوب ... كارثة قناة النهار 13 ديسمبر طالع هابط: بعد رسالة النوي سونلغاز تتدخل وتحل مشكل الإنارة العمومية بالعامرية في عين تموشنت قناة النهار 15 ديسمبر طالع هابط: الشيخ النوي.. "مستغانم واجدة لإقلاع تنموي حقيقي".. شاهد قناة النهار 06 ديسمبر "يحيى طبيش: "في الواقع يعرفوني اكثر من المواقع لهذا السبب قناة النهار 15 ديسمبر "حسين آشيو: "ماحدث بين ميسي ومدربه شيئ عادي وموجود في كرة القدم قناة النهار 02 ديسمبر طوابير على مد البصر .. مسلسل ندرة أكياس الحليب يعود مجددا بالطارف قناة النهار 10 ديسمبر تخلطت بين يحيى طبيش وسامية طبوش بسبب يحيى سمارة قناة النهار 01 ديسمبر زين عامر: المنتخب المغربي متكامل ولديه طريقة دفاع حديثة قناة النهار 10 ديسمبر حسين آشيو: قطر حققت نجاحا باهرا في تنظيم المونديال ولأول مرة مونديال بدون عنف أو إصابات قناة النهار 16 ديسمبر