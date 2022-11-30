قناة النهار زين عامر: عدم تأهل السعودية لا يعتبر خيبة أمل بقلم النهار أونلاين نشر في 30 نوفمبر 2022 - 23:19 شارك غرِّد أرسل 36 0 زين عامر: عدم تأهل السعودية لا يعتبر خيبة أمل إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/FPBeP اقرأ أيضا فالحلوة و المرة: لالة زهور وسي زهير زوجان يكتبان قصة حب دامت 40 سنة لم تفرقهما مشاكل الحياة قناة النهار 21 نوفمبر حسين آشيو: مدرب المنتخب القطري لم يحاول التغيير من طريقة لعبه ودخل بنفس الخطة قناة النهار 29 نوفمبر قصة عازفة فقيرة مع أحد أثرياء إيطاليا قناة النهار 12 نوفمبر مومن آيت قاسي: المنتخب التونسي لديه نقص رهيب في الجانب الهجومي ومجمل اللعبين لا يشاركون في الهجوم قناة النهار 26 نوفمبر مجتمع: شرفات مهددة بالإنهيار وعمارات آيلة للسقوط وسط العاصمة قناة النهار 18 نوفمبر الأواني النحاسية .. سيدة الأطباق المنزلية تقع في قبضة شبكات التذويب بميلة قناة النهار 27 نوفمبر سرقة عدادات المياه والكهرباء.. ظاهرة تؤرق المواطنين بالبليدة قناة النهار 30 نوفمبر طالع هابط: والي وهران يقوم بخرجة ميدانية ويفاجىء الخارجين عن القانون ويطالب بالردع الفوري قناة النهار 10 نوفمبر رئيس الجمهورية يستقبل نائب الوزير الأول وزيرة الشؤون الخارجية لسلوفينيا قناة النهار 15 نوفمبر طالع هابط: تجار سوق" الروتشار" بالجزائر العاصمة يشتكون من زيادة الإيجار التي فرضتها البلدية قناة النهار 13 نوفمبر